台灣今年新冠肺炎疫情經歷108天(5月9日~8月25日)，終於迎來本土新增感染人數為零，這是全民不易的守護成果，而台股在此區間卻震盪近3千點，同時如果觀察最近一波段震盪，也是一個月不到上下震盪近1,400點，可見目前操作難度之高，投資人如果一不小心投資可能就被清零了，因此元大投信台股團隊建議，面對操作難度提高的台股行情，投資人可透過主動式台股基金參與，透過專業選股策略，來爭取超額報酬。

元大投信台股團隊表示，台灣經濟表現相對全球市場表現傑出，主計總處大幅上修經濟成長率至5.88％，加上美國、中國等主要國家擴大基礎建設，全球復甦腳步加速，也讓台灣外銷出口前7個月累計2448.7億美元，年增率31.5％，加上下半年將進入消費性電子新品備貨旺季，企業持續處於獲利上修階段，投資台股絕對是目前不可或缺的一環，觀察台股本波反彈支撐力道顯著，也反映出市場對於台股的熱度不減，不過盤面並不乏財報表現亮眼的強勢股，現在正是用專業選股策略追求報酬潛力的好時機。

元大投信台股團隊表示，進入下半年後資金開始轉進科技股，而科技股的特色就是次族群非常多，以半導體供應鏈而言，就包括IC設計、晶圓製造、封測等，一般投資人要自行掌握個別領域的產業趨勢，甚至是個股企業的營運狀況，不僅要花很多時間，也常常在追高殺低，無法參與台股成長行情。此時可以透過專業團隊協助，從「個股」投資轉成「主動式台股基金」投資，大幅降低投資台股的難度。

觀察今年台灣新冠肺炎疫情嚴峻的這段期間(5月9日~8月25日)，根據理柏資訊，統計國內一般股票型基金有近8成 (79檔中有63檔)與大盤相比獲得超額報酬，但同一期間只有3成上市個股漲贏大盤，顯示出專業研究團隊選股能力的重要性，這正是主動式台股基金的優勢，國內龍頭投信元大投信近期推出的「五小福」台股系列基金，其專業選股策略使其基金投資組合深具第三季行情上漲潛力，非常有機會為投資人提高台股投資勝率，值得在台股漲勢再起前適時布局。

(時報資訊)