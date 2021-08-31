Delta變種病毒肆虐，美國及東南亞疫情復發，台灣經濟研究院31日指出，全球產業供應鏈確實受到衝擊，導致2021年上半年製造業的各項指標增幅明顯縮水，反映最為明顯是電子零組件業的需求、原物料投入面等指標表現，加上電子業在台灣製造業占比極高，不僅其個別產業7月景氣燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為持平的綠燈，整體製造業景氣信號值亦由110年6月的17.68分，減少1.16分至7月的16.52分，燈號續維持在揚升的黃紅燈。

此外，機械設備業方面，台經院指出，受惠於半導體、5G及自動化設備需求殷切，推升售價面及需求面等指標，惟出口、生產及外銷訂單漲幅略有縮減，致7月本業景氣燈號由6月代表繁榮的紅燈轉為代表揚升的黃紅燈。

台經院7月製造業景氣燈號為黃紅燈，是今年以來亮出的第5個黃紅燈，除了第二季的4月出現代表繁榮的紅燈，代表揚升的黃紅燈成為110年的景氣主軸。台經院景氣預測中心分析，7月份仍受惠於全球景氣穩健復甦，從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現，是較需要關注的部份。

台經院指出，7月信號分數下降，主要是受到去年比較基期逐月墊高情況，加上近期美、日疫情升溫、東南亞疫情加劇，衝擊了全球經濟復甦及產業供應鏈的步調，進而使得生產、外銷訂單等實體經濟指標的漲幅不若之前強勁。

(時報資訊)