CBRE世邦魏理仕董事總經理朱幸兒在上月正式喬遷「台北南山廣場」後，31日首度表示，不動產市場上半年交易活絡，但投資人仍應居高思危。

世邦魏理仕今天發佈2021年不動產投資市場年中回顧暨展望，朱幸兒表示，「世邦魏理仕是是國內外商五大行當中，第一家不限制上班地點和空間的公司，但經營績效，五至八月營業額，不減反增，全年目標，已提前達標！」

朱幸兒表示，儘管央行緊縮不動產融資，但商用不動產和土地卻持續攀升，這一波行情，主要原因是全球游資豐沛所帶動。

世邦魏理仕表示，新冠疫情反覆未歇現象已成新常態，為有效因應市場變化及風險管控，「以防萬一」的市場情緒已成為企業管理及投資佈局的重要策略。

世邦魏理仕資本市場部副董事林敬超表示，截至8月29日最新統計顯示，全台灣大型不動產總成交金額已逾2,557億元，商用不動產交易額計922億元，土地交易額計1,635億元，顯示即使在5月份疫情走勢急轉直下，大部分交易案仍如期進行，許多法人投資人對於不動產投資的態度仍維持積極，惟少數精華物件個案成交價格驚豔市場，助漲賣方樂觀情緒，世邦魏理仕認為短期內買賣雙方價格認知落差將延長協商時程，甚至將影響年底前的投資市場動能。 觀察整體不動產投資市場表現，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，今年1至8月，自用企業積極購置廠辦及廠房，為商用不動產市場貢獻45％的投資金額。

另一方面，建商超前部署持續搶進大面積建地，今年前8月共斥資1,283億元，其中逾33%（430億元）用於購買台中市土地，顯示建商對當地房市未來前景相當看好。

林敬超表示，2021年上半年十大土地交易中，除國美建設得標福音大樓，是位於台北市之外，其餘都在其他縣市。

在上半年商用不動產十大交易中，皇翔建設以130億元收購「敦南SOGO」大樓所有股權，為最大手筆。

(時報資訊)