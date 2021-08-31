【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜科技股表現強悍，僅道指收黑，今早日股跌、韓股漲。MSCI明晟調降台股權重將在今日收盤後生效陰影籠罩，今日盤開低11.91點、為17384.61點。大型電子權值股疲軟，台積電(2330)失守600元，電子、金融、鋼鐵、航運指數齊跌，空方氣焰旺盛，台股季線得而復失，盤中一度大跌逾160點，呈現量縮的格局。

分析師指出，台股季線壓力很大，想往上攻有重重解套賣壓，這幾天量縮的主因有主力、大戶、大股東及散戶都退場觀望，像長榮昨日成交才十萬張左右，不像先前的百萬張，台股呈現高檔無量、量價背離的情形，預期未來量還會持續萎縮，可能會往之前的低點回測，操作上逢高減碼，嚴控手中持股為宜。

盤面上，大型權值股皺眉，台積電今日走勢震盪，跌破600元大關，大立光(3008)勉強守在平盤，聯發科(2454)跌幅在2%以上；MOSFET概念股強強滾，富鼎(8261)漲幅在8.8%以上、尼克森(3317)及杰力(5299)漲幅分別在6%及3%左右；航運中的正德(2641)散裝改貨櫃，五艘散裝船陸續換約，股價強漲4%，中航(2612)開高走低，貨櫃輪中的萬海、陽明、長榮呈現橫盤整理；外資及投信都站賣方。友達董事雖看好本季面板維持價量齊揚，但多頭不領情，面板三虎創4個月新低，彩晶、群創、友達齊黑。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏指出，近期雖然電子業終端需求出現疑慮，但上週半導體龍頭宣布大幅調漲代工價格，推升台股連日強彈。展望後市，各家手機品牌拉貨力道有望轉強，尤其以蘋果手機受惠高階手機市場的主要競爭對手華為的退出，成長性備受期待，有望進一步拉抬全球5G手機市佔率，建議投資人不妨適時留意高價電子股的布局機會。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，當沖警示新制上週五起正式上路，有助於市場籌碼面更為穩定、降低市場波動幅度，並有利外資中長期增持台股比重，且聯準會持續唱鴿，有助外資回補台股的動能，由於今年來外資大舉賣超台股，累計賣超金額達5571.79億元，已超越去年全年度賣超5394.7億元的水準，一旦外資回籠對於台股多頭將具有相當大的挹注作用。

(時報資訊)

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