大陸非製造業採購經理人指數降至臨界點以下，大陸國家統計局公布，8月份非製造業商務活動指數降至47.5，遜於市場預期的52，低於7月5.8個百分點，表明受近期多省多點疫情等因素影響，且為2020年3月份以來首次降至臨界點以下，非製造業景氣度明顯回落。
陸媒報導，分行業看，建築業商務指數為60.5，高於7月3個百分點。服務業商務活動指數為45.2，低於7月7.3個百分點。從行業情況看，道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數大幅降至臨界點以下，貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數高於臨界點。
新訂單指數為42.2，比7月下降7.5個百分點，低於臨界點，表明非製造業市場需求有所減弱。分行業看，建築業新訂單指數為51.4，比7月升1.4個百分點；服務業新訂單指數為40.5，比7月下降9.2個百分點。
銷售價格指數為49.3，比7月下降2.0個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格有所下降。從業人員指數為47，比7月降1.2個百分點，表明非製造業企業用工景氣度有所降低。
業務活動預期指數為57.4，比7月回落3.3個百分點，仍位於較高景氣區間，表明隨著此輪疫情得到有效控制，非製造業企業對近期市場發展信心總體穩定。分行業看，建築業業務活動預期指數為58.4，比7月回落5.6個百分點，服務業業務活動預期指數為57.3，比7月回落2.8個百分點。
8月份，綜合PMI產出指數為48.9，比7月回落3.5個百分點，表明大陸企業生產經營活動較7月明顯放緩。
(時報資訊)