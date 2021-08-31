各國碳排放、乾淨能源政策明確，大掀綠色經濟商機，激勵ESG相關基金大幅成長，今年上半年新興市場企業ESG主題債券發債量已達510億美元，遠勝2020年發行總量的360億美元。凱基證券指出，企業永續與利益共存的ESG機制成投資新趨勢，且下半年隨QE減縮逐漸明朗，長線投資人可布局具ESG題材的新興市場企業債，讓投資既能幫助改善環境，還跟上新一波綠色商機熱潮。

凱基證券指出，近年各國響應ESG、綠色、永續概念，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望驅使再生能源的龐大商機。而擁有ESG概念的綠色企業，在投資及收益表現也相對一般企業優秀。以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前1／3的企業獲利成長平均為2.89％，而ESG評分居末1／3企業的平均獲利卻呈現-9.22％。

此外，下半年QE退場訊號逐漸明朗，凱基證券也提醒，若擔心市場出現大幅波動，長線投資人不妨趁勢布局新興市場債券，因根據歷史經驗，前次QE退場時，新興市場企業債券短期雖呈現震盪，但長期仍屬於多頭格局，在實際退場階段報酬率甚至達5％，顯示具長線投資價值。

而以JP摩根債券指數來看，目前新興市場高收益企業債年收益率約5.35％，新興市場投資級企業債年收益率約2.78％，皆較成熟市場同類型債券高，在全球利率仍低的環境下，新興市場債券有機會獲取較佳的收益率。

投資人若欲搶搭新興市場復甦列車，凱基證券表示，可透過具ESG與新興市場雙主軸的產品來參與，如將募集推出的「凱基新興市場ESG永續主題債券基金」，篩選、匯集新興市場中較優質的永續概念企業所發行之債券，讓投資人坐擁較佳收益的同時，也能參與綠色永續投資。而對於特定綠色企業有高度認同的投資人，凱基證券也提供許多ESG評級佳的企業債券供選擇，滿足多元投資需求。

(時報資訊)