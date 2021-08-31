中國8月製造業數據略遜預期，A股開市後走低。上證指數開市報3,519點，跌9點，跌幅為0.26％，之後跌幅再擴大。深成指開市報14,407點，跌15點，跌幅為0.11％。

滬深300指數開市報4,803點，跌10點，跌幅為0.21％。創業板指數開市報3,273點，升2點，漲幅為0.06％。

各類股個別發展，有色金屬股跌逾1％，煤炭、石油、金融、電力、水泥、鋼鐵股偏軟。房地產、化工股靠穩。

大陸國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於7月0.3個百分點，略遜市場預期的50.2；非製造業商務活動指數降至47.5，遜於市場預期的52，低於7月5.8個百分點。

(時報資訊)

#中國 #A股 #製造業 #PMI

主要市場指數

紐約道瓊
35317.82 -42.91(0.12%)
22:26
S&P500
4528.86 +6.18(0.14%)
22:26
Nasdaq
15344.06 +84.82(0.56%)
22:26
費半指數
3417.19 -0.53(0.02%)
22:26
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7154.68 +34.98(0.49%)
22:11
法國CAC
6749.72 +69.54(1.04%)
22:11
德國DAX
15808.14 -26.95(0.17%)
22:11

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