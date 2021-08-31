中國8月製造業數據略遜預期，A股開市後走低。上證指數開市報3,519點，跌9點，跌幅為0.26％，之後跌幅再擴大。深成指開市報14,407點，跌15點，跌幅為0.11％。
滬深300指數開市報4,803點，跌10點，跌幅為0.21％。創業板指數開市報3,273點，升2點，漲幅為0.06％。
各類股個別發展，有色金屬股跌逾1％，煤炭、石油、金融、電力、水泥、鋼鐵股偏軟。房地產、化工股靠穩。
大陸國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於7月0.3個百分點，略遜市場預期的50.2；非製造業商務活動指數降至47.5，遜於市場預期的52，低於7月5.8個百分點。
(時報資訊)
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