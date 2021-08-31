大陸製造業活動放緩，大陸國家統計局31日公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於7月0.3個百分點，略遜市場預期的50.2。港股31日早段開市表現窄幅。
香港信報報導，恒指31日低開15點報25,525。國企指數近平開報8,995。
個股方面，美團第二季虧損低於市場預期，股價高開3.4％報236.2港元。平保低開2.6％，消息指銀保監正調整平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。
此外，大陸嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，網遊及手遊股全線低開，網易低開3.9％，騰訊低開0.6％，心動公司低開3.9％，IGG低開3.9％，創夢天地低開3.2％，飛魚科技低開3.1％。
(時報資訊)
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