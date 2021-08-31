大陸製造業活動放緩，大陸國家統計局31日公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於7月0.3個百分點，略遜市場預期的50.2。港股31日早段開市表現窄幅。

香港信報報導，恒指31日低開15點報25,525。國企指數近平開報8,995。

個股方面，美團第二季虧損低於市場預期，股價高開3.4％報236.2港元。平保低開2.6％，消息指銀保監正調整平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。

此外，大陸嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，網遊及手遊股全線低開，網易低開3.9％，騰訊低開0.6％，心動公司低開3.9％，IGG低開3.9％，創夢天地低開3.2％，飛魚科技低開3.1％。

(時報資訊)

#製造業 #PMI #網遊 #手遊股 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
35317.82 -42.91(0.12%)
22:26
S&P500
4528.86 +6.18(0.14%)
22:26
Nasdaq
15344.06 +84.82(0.56%)
22:26
費半指數
3417.19 -0.53(0.02%)
22:26
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7154.68 +34.98(0.49%)
22:11
法國CAC
6749.72 +69.54(1.04%)
22:11
德國DAX
15808.14 -26.95(0.17%)
22:11

延伸閱讀