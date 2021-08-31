上周五聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會上重申年底前可能開始縮減購債規模，但此後不會急於升息，仍會視市場與經濟狀況做調整，此番言論被市場認為傾向鴿派，金融市場未受到明顯衝擊。不過前聯準會官員Jeffrey Lacker則批評，鮑爾讓市場面臨通貨膨脹失控的風險，必須執行更嚴格的貨幣政策。

綜合外煤報導，前里奇蒙聯邦儲備銀行行長Jeffrey Lacker針對目前美國通膨狀況發表看法，「我們近6個月的通膨率比1983年的任何時候都還要高，這會使聯準會陷入一種困境，通膨飆升帶來危險，而且這種危險的狀況將會一直持續下去。」

此外，Jeffrey Lacker也點出鮑爾的態度恐讓通膨失控，「雖然他不斷對外表示通貨膨脹是暫時的，但他並沒有告訴外界，如果要控制這件事情，還是需要進行一些微創手術的，這可能會讓金融市場出現波動。」

Jeffrey Lacker補充說道，「聯準會的說法很像一位醫生告訴你，你的腿上出現感染，不過別擔心，我們有辦法解決它，只不過這些工具是截肢工具。」

Jeffrey Lacker過去曾在里奇蒙聯邦儲備銀行待滿13年，資歷相當豐富，不過他也是聯準會中最為鷹派的官員之一，曾多次對聯準會的政策表達不同看法，並喊話實施更嚴格的貨幣政策。

對此，Jeffrey Lacker說：「從1980年代的經驗告訴我們，壓制通貨膨脹是一件很痛苦的事情，所以我更傾向採取更先發制人的政策，這些觀點與看法是從過去的經驗得到的。」

(時報資訊)