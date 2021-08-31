9月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布9月最幸運生肖，屬牛、龍、猴、蛇、鼠的人9月時來運轉，將有喜事臨門，事業上有貴人出手幫忙，賺錢輕鬆順利，過著順遂的好日子。

▍1.生肖牛

屬牛人8月總是心情不好，特別的煩躁。9月白露節氣後，有「三合貴人」之吉運，好運來臨，心情也無比舒暢。常有貴人相助，整個人充滿活力，可能會迎來意想不到的機會和幸運。

▍2.生肖龍

9月屬龍人大吉大利，運氣極佳，人緣非常好。9月7日白露節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，幸運降臨，上班族貴人扶持有升職加薪的好機遇，經營事業者有貴人指點，賺錢迅速又輕鬆，一切順風順水。

▍3.生肖猴

屬猴人9月白露節氣後，將步入「官星遇劫」運，信心增強，遇到的困難都能得到解決。職場表現不俗，飛黃騰達是必然的事情。雖然也會感到辛苦和疲憊，但一切值得，用心去做不放棄自己的目標，就能看到曙光。

▍4.生肖蛇

屬蛇人9月白露節氣後，將步入「三合貴人」之吉運，諸事稱心如意，非常的吉利。還有坐享清福的好運氣。貴人助力做事容易成功，事業發展順遂。財運也因此自然高漲，會有好幾筆錢財入帳，日子過得風風火火。

▍5.生肖鼠

9月屬鼠人喜上眉梢，喜從天降，9月7日白露節氣後，有「天喜」桃花入命，未婚者不用接受家長的催婚，可得天賜良緣，邂逅甜美愛情，順利把戀人帶回家。已婚者彼此體貼理解，幸福無比，成為大家羨慕的神仙眷侶。

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