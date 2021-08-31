日企來台第一上市的IKKA-KY（2250）宣布，評估於台灣設立營運據點，進軍ADAS（先進駕駛輔助系統）模組發展，目前已鎖定二至三家台灣公司，將進行投資、技術合作，及協助台灣公司透過IKKA日本資源打入日本汽車市場。

IKKA表示，有鑑於台灣是電子發展重鎮，IC設計、製造、設備模組、軟體發展等，近年來均有相關領域廠商不斷投入，產業環境日益成熟，IKKA擬運用其長期深耕汽車零組件的優勢，評估於台灣設立營運據點，助力公司切入ADAS領域。

IKKA指出，由於汽車自駕功能之提升，除了電動車列為標準配備外，目前傳統汽車也從高階往中階車種開始下放；根據研究機構IDC《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》指出，未來五年自動駕駛汽車年複合成長率將達18.3％。隨著自動駕駛等級不斷提升，因牽涉道路與用路人安全，各項電子設備等級也都需要有更高強度的要求，而IKKA長期與日本一線汽車供應鏈合作，於汽車電子零組件供應品質及良率有一定之水準，因此本次從目前生產之EPB（電子手煞車系統）、電裝線束模組等泛汽車自駕領域之產品，跨入鏡頭模組零組件產品，僅為產品線之延伸，製造工藝並無太大困難，惟公司與台灣廠商接觸過程中，除硬體零組件外，也同時部分應用軟體廠商進行洽談，甚至不排除投資軟體開發廠商，透過軟硬體結合方式，發揮產品更大效能，並開發日本以外，如中國大陸等市場。

IKKA透露，投資台灣進度已在積極評估中，預期將在今年內完成。此外，IKKA大客戶－日本豐田（TOYOTA）汽車傳出因車用晶片短缺問停可能影響後續生產狀況，IKKA表示，正持續追蹤中，惟截至目前為止，生產計畫並未受到影響，預期IKKA今年業績將較去年成長。

(時報資訊)

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