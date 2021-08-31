大陸昨（30）日發布嚴格限制未成年人使用網路遊戲的新規，衝擊今（31）日遊戲股表現，港股手遊股持續下挫，今日早盤，飛魚科技跌超9％，中手遊跌近7％，創夢天地跌近5％，騰訊控股跌幅擴大至2.5％。

大陸國家新聞出版署近日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

此外，將嚴格落實網路遊戲使用者帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務。

《證券日報》報導，騰訊、網易等第一時間回覆稱，將嚴格遵守主管部門要求，積極落實。然而，並非所有遊戲都會因此受到很大影響，有遊戲公司相關人士表示，對於重度遊戲來說影響不大，因為其目標客戶並非未成年人群。相對而言，此次《通知》對於輕度休閒遊戲的影響會大一些。

在香頌資本執行董事沈萌指出，此次《通知》提出的未成年遊戲保護機制相較之前更加嚴格，對未成年人的遊戲時間做出固定限制，也就是原本可能是浮動的消費時間變成了固定的時間，固定時間可能會不匹配消費者的消費時段，會更進一步降低未成年人的使用時間。

盤古智庫高級研究員江翰表示，有一部分未成年人實際上是以成年人的身份來註冊和登錄遊戲的，後續還要看遊戲企業怎樣進行身份認證，會不會採用人臉識別等新技術，如果政策真正落實到位的話，對於遊戲企業的影響將會是比較深遠的。

易觀資料顯示，2021年，中國移動遊戲整體行業用戶中，年輕用戶占比進一步減少，24歲以下用戶僅占整體的18.6％，24歲-35歲用戶群體占比58.5％，仍為中國移動遊戲主要受眾群體。

(時報資訊)