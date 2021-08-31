【時報-台北電】台經院7月製造業景氣信號值減少1.16分至16.52分，燈號續維持在揚升的黃紅燈。整體來看，7月份仍受惠於全球景氣穩健復甦，帶動國際農工原料維持高檔，推升售價面指標，台經院製造業景氣燈號出現今年以來第5個代表揚升的黃紅燈。

就110年7月景氣信號各主要組成項目觀察，僅有1個項目分數增加、4項減少，信號值減少1.16分，其中在分數減少方面，以經營環境面減少0.62分幅度最多、需求面減少0.53分次之，原物料投入及成本面則分別減少0.17分及0.03分；在分數增加方面，僅售價面增加0.18分，燈號座落於代表景氣揚升的黃紅燈。

就細部產業來看，在電子零組件業雖受惠於5G、高效能運算等應用晶片需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體產能滿載，出口、外銷訂單及生產指數連續出現18紅，惟美國及東南亞疫情復發，衝擊全球產業供應鏈，各項指標漲幅已明顯縮水，影響需求、原物料投入面等指標表現，致7月本業景氣燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為持平的綠燈。

機械設備業方面，受惠於半導體、5G及自動化設備需求殷切，推升售價面及需求面等指標，惟出口、生產及外銷訂單漲幅略有縮減，致7月本業景氣燈號由6月代表繁榮的紅燈轉為代表揚升的黃紅燈。（編輯整理：張嘉倚）

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