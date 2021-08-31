蘋果周一（30日）宣布已經收購古典音樂串流平台Primephonic，不過交易條款並未對外透露。

然而這起收購也讓Apple Music的音樂庫增加至超過7,500萬首歌，它的主要競爭對手Spotify則以逾7,000萬首緊接在後。

蘋果表示，它計畫在明年推出一款以古典音樂為主的應用程式，該程式將會利用Primephonic現有的用戶界面。Primephonic預定將在9月7日下線，現有的訂閱用戶將可獲得Apple Music的6個月免費服務。

(時報資訊)

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