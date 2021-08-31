【時報記者林資傑台北報導】台積電轉投資封測廠精材(3374)股東常會通過配息2.5元，今（31）日以每股141元參考價除息交易，開盤1分鐘便上漲1.77％至143.5元、立即完成填息，隨後放量勁揚4.26％至147元，早盤維持逾3.5％漲幅、領漲封測族群。

精材7月中股價觸及192.5元波段高點後一路震盪拉回，8月中下探128.5元的近3個月低點，隨後緩步震盪回升。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超252張、昨（30）日轉為買超12張，其中外資上周賣超437張、昨日續賣超22張。

精材2021年7月自結合併營收6.94億元，月增16.54％、年增13.56％，回升至今年次高，累計前7月合併營收43.25億元、年增28.87％，雙雙續創同期新高。上半年稅後淨利8.39億元、年增達近1.82倍，每股盈餘（EPS）3.09元，亦雙創同期新高。

展望後市，精材董事長陳家湘指出，3D感測元件封裝需求將出現季節性需求回升，配合12吋晶圓測試需求逐步進入旺季，將使第三季營收及獲利如預期回升。不過，受整體供應鏈影響，8吋影像感測器下半年訂單略低於上半年，但預期全年仍可維持約10％成長。

同時，疫情對半導體產業供需造成波動愈趨明顯，陳家湘坦言已感受客戶對未來庫存規畫趨守，目前第四季訂單能見度相對較低，尚須1～2個月觀察終端客戶對市場信心。發言人林中安亦表示，由於去年第四季營運相當暢旺，今年要再成長創高「有些難度」。

精材預期今年資本支出規模約6.7～8.2億元，較年初預估增加6000萬元，主要為投入研發設備，建立核心關鍵模組及技術，與大股東台積電或更多客戶合作切入新業務市場，目前沒有擴產、海外投資和重啟12吋影像感測器封裝業務計畫。

投顧法人認為，雖然CMOS影像感測器（CIS）訂單受限上游晶圓產能吃緊，下半年訂單略低於上半年，但精材下半年3D感測光學元件封裝需求可望顯著復甦，配合晶圓測試業務需求同步暢旺，預期精材第三季及下半年營運仍可望優於去年同期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意