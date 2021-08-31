【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會主席鮑爾上周五在央行年會上釋出「鴿派」信號，利率將長期保持低檔的預期升高，為科技股帶來提振，周三蘋果股價大漲3.04%，收在153.12美元，改寫8月初創下的歷史高點151.12美元，盤中最高升至153.49美元。

自2021年初以來，蘋果股價已經漲逾18%，目前蘋果股票市值達到2.53兆美元。

在其他消息方面，有傳言指出即將推出的iPhone 13系列手機可能支援衛星通訊，以提供緊急使用。

但彭博社援引消息人士報導，未來的iPhone可能提供衛星通話和發送簡訊等至少兩項緊急功能，但這些功能「不太可能在2022年之前準備好」，且將僅限於緊急情況使用，而不提供一般的衛星通訊。此外，蘋果最終也有可能更改或放棄這些功能。

報導亦指出，至少從2017年起，蘋果就已經成立團隊著手開放衛星通訊技術。

蘋果周一宣布收購古典音樂串流平台Primephonic，將與Apple Music進行整合，在交易完成後，Apple Music的經典曲目將突破7500萬首，超出競爭對手Spotify的逾7000萬首。

上周Apple宣布與軟體開發商達成和解，包括新的App Store政策，例如放寬應用程式公司與用戶直接溝通的規定。

市場預期蘋果將在9月中下旬的重要活動上推出最新一代iPhone手機和新款Apple Watch Series 7智慧錶等新產品。目前的預測指出 iPhone發表會可能在9月第三周舉行。

蘋果上季業績表現優於華爾街預期，第三財季（4～6月）總營收年增36.3%，為814.3億美元，超出分析師預期的733億美元，並再創歷史新高。

淨利年增93%，為217億美元，每股盈餘為1.30美元，優於分析師預估的1.01美元。第三財季獲利並創下史上第三高記錄，僅次本財年第一季和第二季表現。

第三財季iPhone營收年增52%，iPad營收年增12%，Mac營收年增16%，表現均優於市場預期。服務事業營收年增33%，為175億美元，亦遠超出分析師預估的163.3億美元。

不過蘋果在發布財報後表示，全球晶片短缺問題已經對Mac和iPad銷售造成衝擊，現在也將開始影響iPhone生產，因此營收增長可能放緩。

公司高層在法說會上表示，第四財季（7～9月）營收雖仍將實現2位數增長，但將較第三財季的年增36%放緩，而向來是可靠獲利來源的服務事業也可能見到成長減速。

(時報資訊)