【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數212.66點，跌0.42點；總計319家漲、290家跌、96家持平；委買6318167張、委賣3813634張；總成交值349.49億元。

(時報資訊)

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