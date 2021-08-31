【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17268.22點，跌128.30點；總計323家漲、503家跌、129家持平；委買24974228張、委賣16418021張；總成交值1020.31億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀