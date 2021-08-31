你正因為家人勸告或內外的壓力，面臨轉職嗎？「家人認為傳統產業沒未來，要我另謀出路」、「接到職缺通知卻擔心未來沒發展」(取自104職涯診所)是否是你的心聲，或你經常聽見的建議？面對勞力密集的部分職缺，不只職人擔憂，許多名人也相繼示警！特斯拉執行長馬斯克日前表示「未來，勞動將是選擇性的工作」，台積電創辦人張忠謀曾經提到「未來許多工作將被AI取代」。到底哪些職務正在消失？求職者和上班族應該避開或趁早轉型？

104玩數據觀察最近五年，平均每月工作機會數都不到300個、甚至只有個位數，且最近五年企業徵才需求急遽縮減的統計資料，完成2021年「消失中的職務」。結果發現，將近五百個職務當中，有7個職務正在消失！包括(室內)電話及電報機裝修工、珠心算老師、電台主持人、家庭代工、手工打版師、派報生／傳單派送、林木伐運工作者。消失主因則是不敵數位浪潮與產業轉型。以下是針對7個「消失中的職務」背景、分析以及轉型下一步：

1. (室內)電話及電報機裝修工

「抱歉！我家沒有室內電話。」隨著智慧裝置普及、以及各種免費通訊的APP百花齊放，傳統電話機已逐漸被取代；國家通訊委員會也統計，室內電話用戶數逐年下降，十年來已減少19%，室內電話及電報機裝修工苦有技術卻苦無機會，今年1到8月平均每月工作機會數只剩1個(註：電信公司視需求自行專案招募)，最近5年的薪資中位數3.5萬。勞動部的資料也顯示，電信產業的建設期早已結束，基礎建設之管道、機房、線路等需求亦已接近飽和。

下一步：純粹的室內電話及電報機硬體裝修，已無法滿足通訊產業數位化。需具備電信網路規劃設計和維運的能力，或擴大硬體裝修到有線電視、電腦組裝、電機裝修等產品維修，平均月薪3萬~3.7萬不等。

2. 珠心算老師

當算盤成為古董，當珠心算被電腦運算取代，當更多才藝也具備專注的附加價值時，家長們對珠心算各有主張，已讓珠心算老師的徵才需求減弱。今年1到8月平均每月工作機會數只剩4個，最近5年，最多每月也只需求12人，薪資中位數2.55萬。

下一步：珠心算老師轉向幼兒安親班老師、行政人員，或因商學背景進入金融業擔任銀行辦事員、保險業務，或擔任電話行銷居多，平均月薪4萬~4.3萬不等。

3. 電台主持人

「人人都是自媒，網紅就是我」的時代來臨！廣播先因網路興起而失去資訊快又廣的優勢，近年電台主持人「兩極化」，知名大咖、挖角不需開缺，自媒體素人，因Podcast、Clubhouse爆紅，無需申請廣播執照、人人皆可透過簡易設備成為虛擬世界的主持人。今年1到8月平均每月工作機會數只剩6個，最近5年，每月最多也不超過20個，薪資中位數3.2萬。

下一步：電台主持人轉向電商、電視購物、網購、直播平台、演講個人講師，續拿主持麥克風。具備企劃及內容能力者，傳播媒體企劃人員、行銷企劃人員、記者/編採。具備音控硬體設備者，轉向錄音室、直播、或影片製作技術人員，平均月薪3.5萬~4.2萬不等。

4. 家庭代工

客廳即工廠，曾被視為婆媽在家拚經濟範例的家庭代工，在1970年代創造台灣的經濟奇蹟。常見手縫鞋面、聖誕燈泡、瓶貼、鎖蓋、改標籤等，隨著生產自動化、工廠外移、以及「商品標示法」漸趨完備等影響，企業需求大減。今年1到8月平均每月工作機會數只剩86個，比五年前的163個衰減47.2%，薪資中位數2.35萬。

下一步：從事家庭代工者多為女性，當前幾乎無工可代，多轉較容易入手的作業員/包裝員、門市/店員/專櫃人員、餐飲服務生、行政助理， 平均月薪2.6萬~3萬不等。

5. 手工打版師

打版人員為將設計師的圖稿，精確繪製成服裝版型。隨著「快時尚」興起，加上台灣紡織業因勞動力成本提升產業外移至東南亞等國家，使得打版人員的需求逐漸減少，今年1到8月平均每月工作機會數只剩140個，比五年前的204個衰減31.6%，薪資中位數3.5萬。

下一步：手工打版師多為資深年長的裁縫師，或是設計師兼作打版師，當版型確認後，即進入產線生產。手工打版師已是複合型職務，跨到服裝/皮包/鞋類的設計師、或轉向採購，平均月薪4萬~4.2萬不等。

6. 派報生／傳單派送

多久沒翻報「紙」了？數位化興起，網路取代傳統紙媒，實體廣告改為數位廣告，派報生已消失於日常生活中，傳單派送多改為定點人形立牌，今年1到8月平均每月工作機會數只剩203個，比五年前的288個衰減29.4%，薪資中位數2.6萬。

下一步：派報生／傳單派送以年輕男性居多，無報可派之後，多轉作外務/快遞/送貨、餐廚助手或廚師、電話客服等，平均月薪3.2萬~3.5萬不等。

7. 林木伐運工作者

伐木曾是台灣紅極一時的產業，採伐量曾一度來到180萬立方米，不過隨著綠色意識抬頭，台灣已在1993年全面禁伐天然林，即便開伐人造林也可能因社會觀感卻步，木材自給率僅1.02%，使得產業相關職務面臨消失的危機。連續五年，林木伐運工作者每月平均工作數都不超過5個，薪資中位數為3萬元。

下一步：林木伐運工作者以男性居多，因具備自然山林知識，履歷表資料庫也觀察到部分工作者具備觀光業領隊或導遊執照，平均月薪4.8萬~5.2萬；有些則依所學背景擔任生產設備工程師，平均月薪4.3萬。

(時報資訊)