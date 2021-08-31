【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護月末流動性平穩，續以利率招標方式展開7天期500億元(人民幣，下同)逆回購操作，8月至今連5個交易日維持500億元逆回購規模，中標利率2.2%不變。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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