【時報-台北電】31日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3519.02點，跌0.26%；深成指報14407.94點，跌0.11%；創指報3273.81點，漲0.06%。受到管制政策打擊，遊戲股重跌走弱凱撒文化一度跌近7%，盛天網路、吉比特、愷英網路、遊族網路等跟跌。鋰電池板塊開盤走低，杭可科技跌超17%，道氏技術、安納達、永太科技、中礦資源、福能東方等跌超4%。
恒大概念股全線走高，恒大汽車轉漲2.48%，中國恒大漲2.28%，恒騰網路漲1.97%，恒大物業漲1.37%。環保工程漲幅持續擴大，南大環境漲近15%，建工修復、玉禾田、京藍科技等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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