【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】7月日本與韓國的工業生產數值全都下滑，主因同樣都是歸咎於新冠病毒。

　31日韓國官方數據，7月工業生產月減0.5%，而6月則是增加1.6%。但是，7月的年增率為4.7%。

　同時，衡量支出重要指標零售銷售方面，正受到新冠病毒影響的韓國，7月份要比6月減少0.6%。6月份當時，此數據為成長1.4%。而當地7月的設施投資相關項目月增3.3%，而6月減少0.5%。

　韓國政府表示，7月製造業生產成長0.4%，其中以晶片數量增加最多。同時，服務業雖微增0.2%，但住宿與餐飲方面卻下滑7.5%。至於公共行政部門7月相關數據，更是較6月大減8.3%，並創8年來最大減幅，主原是新冠疫苗採購數量減少所致。

過去一段時間，韓國經濟在出口強勁下步上復甦正軌。但每日新冠病例始終無法有效抑制，加上實施社交禁令限縮商業活動，以及韓國央行日前才剛升息一碼。因此，當地也增加許多經濟成長的不確定性。

　來看日本，7月工業生產也減少，代表市場對其景氣復甦性又開始產生疑慮。Delta新變種病毒株橫行亞洲，迫使當地政府紛紛實施另輪封鎖與社交禁令，而整個地區的產業供應鏈也出現問題，出現貨源不穩情況。

　31日，根據日本官方最新數據，7月工業生產比6月要少1.5%，因為汽車、電機類產品以及通訊電子設備等減產所致。不過，製造半導體與電子零組件的機器設備，卻有反向增加現象。

　日本製造業者同時預估，8月工業生產可望成長3.4%，9月再小增1.0%。當地政府也對其工業生產有信心，認為一直在成長。因此，維持目前看法不變。

　31日，日本政府同時公布就業數據，7月失業率從6月的2.9%，稍減至2.8%。至於每個求職者所能找到的工作，是從6月的1.13小漲至1.15。

　日前，日本政府曾公布第2季經濟成長季增1.3%。不過，疫情沒有減弱下，當地醫療能量受壓，加上緊急狀態還在實施，第3季景氣狀況應該也不會有驚喜出現。

(時報資訊)

#日本 #南韓 #工業生產

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