英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）為電池與電源管理、WiFi、BLE（藍牙低功耗）方案以及工業邊緣運算的領先供應商，今天宣布擴大與適應性計算領域領導者Xilinx的合作。Dialog已獲青睞為Xilinx的新型Kria適應性系統級模組（SOM）提供電源管理方案，該模組定位在智慧型城市和工廠中的視覺AI應用。

Xilinx Kria適應性SOM產品組合是可隨時投產的小型嵌入式板卡，可用於邊緣應用快速部署。結合完整的軟體堆疊和預構建的生產級加速應用軟體，Kria適應性SOM是一種為AI和軟體開發人員提供適應性計算的新方法。

由於Kria K26SOM在10W時效率最高，而Dialog的DA9062、DA9130和DA9131PMIC可以提供合計21.5安培的電流，使平台能夠發揮最高效能。此外，Kria K26和KV260視覺AI入門套件使用Dialog的GreenPAK可配置混合訊號IC來實現完全客製化的電源排序、監控和上電復位（PoR）解決方案。GreenPAK的高度可配置特性能輕鬆實現低成本、小尺寸、可微調的電源排序方案，真正做到系統電源效率極大化。

(時報資訊)