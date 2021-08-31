【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周一收平；由於英股休市一天，讓交易略微低迷。另外由於市場預期央行將持續支持經濟復甦，預計歐股本月出現強勁的月度漲幅。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.34點或0.07%，為472.68點。歐股月線預計將上漲2.4%，連續第七個月的上漲，為八年多來最長的漲勢。可能從經濟彈升中獲益的化學股上漲0.6%；科技股上漲0.5%。

美聯準會主席包爾(Powell)上周五說明了為何沒有急於收緊貨幣政策，並且除了說可能在今年之外，沒有提供任何有關何時計畫開始削減的訊息。而全球股市也獲得提振。周期性產業對該消息出現正面反應。

匯豐私人銀行和財富管理投資長Willem Sels表示，對股市而言，漸進過程是正面消息；很明顯的，聯準會希望在獲得全面復甦所需時間內，繼續支援經濟。

原油價格從近三周的高價回落，石油天然氣股持平；此前一場劇烈颶風襲擊美國墨西哥灣，迫使數百個海上石油平台停工或撤離。

歐股在八月中旬出現創紀錄高點後，未能進一步上攻，主要原因是市場擔心中國科技企業會出現更嚴格的監管，同時新冠肺炎病例數的再度揚升，導致全球部分地區出現新的封鎖措施。

法國汽車製造集團Stellantis股價下跌0.8%。該集團表示，由於晶片供應短缺，將延長歐洲數家工廠的停產時間。

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