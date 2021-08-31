聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話確立寬鬆政策退場基本路徑，即今年底前縮減購債，但不急於升息，同時並保留將因應就業及通膨發展而彈性調整的政策空間，並強調升息門檻遠比縮減購債高出許多，定調漸進式退場，固定收益資產因此仍獲資金進駐。

統計過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入56.6億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF 54億美元，全球及歐洲固定收益型ETF億分別有2.5億及0.9億美元淨流入，但新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF則分別為3億及0.7億美元淨流出。以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別獲淨流入38.7億及16.2億美元。

富蘭克林證券投顧分析，展望9月將從返校需求、就業等經濟數據，找出Fed何時採取下一步行動的蛛絲馬跡，美國國會復會後的財政政策也將浮上檯面，市場波動難免。建議增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，在疫情大流行復甦過程中，看到一些經濟活動開始轉強的跡象，其中消費者在整體成長上，扮演相當重要的角色，當然貨幣及財政政策也發揮很大的作用。企業財報優異表現，預期將繼續支持股市未來6～18個月表現，及經濟恢復環境，有利企業基本面改善，包括非投資等級企業債、高收益債或浮動利率債，均為看好區塊。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，美國公債殖利率近幾個月下滑，有助紓解固定收益市場壓力，關注聚正轉向至實質利率上，若通膨預期減緩及名目利率維持穩定，將推升實質利率有上揚空間。雖然新一波變種病毒危機仍是區域和全球性經濟復甦主要風險，其中波灣國家採行成功的疫苗接種策略，疫情已趨控制，經濟持續享有疫後復甦行情。

(時報資訊)