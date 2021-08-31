輝瑞與BioNTech疫苗獲美國FDA完全批准，美國眾議院通過3.5兆美元預算框架，聯準會（Fed）主席鮑爾表示經濟如預期發展，今年內開始縮減購債是合適之舉，但不急於升息，緩解市場擔憂，激勵史坦普500指數及那斯達克指數再創歷史新高，全球股市上漲，資金續流入美股資產。

統計過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF淨流入169億美元，主要淨流入美國股市77億美元，全球、亞太、大陸、日本及新興市場股市分別有46億、10.2億、8.9億、5.7億及4億美元淨流入，但歐洲、拉美及東歐股市淨流出4.3億、0.3億0.02億美元。

富蘭克林證券投顧分析，Fed寬鬆政策退場乃反應經濟恢復成長下的必要作為，從2013年歷史經驗來看，股市短線震盪應視為中長期佈局機會，現階段股市操作建議兵分多路。包括最強勢的美國股票型基金，及可望隨Fed退場政策明朗、疫情趨穩而醞釀利空出盡行情的新興亞洲股票型基金，另5,500億美元基礎建設法案，有利公用事業及基礎建設產業上演政策受惠行情。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，由於鐵路產業的燃料效率遠高於貨運及飛機，預期是ESG趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。鐵路平均燃料效率是貨車的四倍以上，減少的溫室氣體排放最高可達75％。基於這些環境保護的優勢，加上客戶越來越願意從貨車轉向鐵路運輸以減少碳足跡，從法規角度來看，鐵路產業也比其他運輸產業受到青睞。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，儘管新一波的疫情爆發、疫苗接種進度緩慢，及其他國家的特定問題導致市場情緒疲軟。但隨著新興市場疫苗接種進度加快，將促使經濟重啟，經濟逐步正常化也有利於科技與消費等主題，為多數新興市場經濟成長的新動力，並帶動企業獲利動能自去年低基期反彈。

(時報資訊)