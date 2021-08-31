【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4679元，較前一交易日貶值0.02分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年8月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4679元，1歐元對人民幣7.6303元，100日元對人民幣5.8822元，1港元對人民幣0.83070元，1英鎊對人民幣8.8987元，1澳大利亞元對人民幣4.7173元，1新西蘭元對人民幣4.5295元，1新加坡元對人民幣4.8078元，1瑞士法郎對人民幣7.0519元，1加拿大元對人民幣5.1304元，人民幣1元對0.64263林吉特，人民幣1元對11.3614俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2664南非蘭特，人民幣1元對180.33韓元，人民幣1元對0.56792阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57994沙特里亞爾，人民幣1元對45.6129匈牙利福林，人民幣1元對0.59751波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9745丹麥克朗，人民幣1元對1.3339瑞典克朗，人民幣1元對1.3406挪威克朗，人民幣1元對1.29525土耳其里拉，人民幣1元對3.1140墨西哥比索，人民幣1元對5.0192泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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