台股在連漲六天後，加權指數31日開低在17,384.61點，權王台積電（2330）開低在604元，小跌1元，壓抑指數開在盤下，蘋概股、車用電池概念、航運股及鋼鐵股等股價紛紛向上，成為盤面上的亮點。

市場持續反應聯準會（Fed）主席鮑爾縮減購債但不急於升息的鴿派言論，美股四大指數收盤漲多跌少。

S&P500指數上漲0.43％、那斯達克指數收高0.9％，繼續改寫歷史新高，費城半導體指數小漲0.29％，僅道瓊工業指數小跌0.16％。

五大科技龍頭都收紅，蘋果大漲3.04％最優。半導體漲多跌少，Skyworks漲1.44％，台ADR台積電小漲0.42％、聯電漲0.53％、日月光收高0.65％。

中信投顧指出，指數自低點16,248落底反轉至今，已拉出逾千點行情，短線累積漲幅並不小，而在目前基本面並無亮點，且近日法人多空動向不明，以及短中期均量下滑趨勢未見扭轉的情況下，預期台股短線空間有限，且衝高力道將明顯趨緩，操作搶短不忘落袋，不追價。

中信投顧指出，後續觀盤重點留意成交量能宜回升（約3,500億元）、反彈高點17,396、外資期貨淨空單變化（目前是在兩萬口以下，8月30日外資淨空單19,298口）。

至於選股方面，Apple供應鏈仍有機會在Apple新機發表前受搶短資金青睞，不妨可留意相關一線標的短線轉強訊號。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意