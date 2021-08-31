時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 08/31

黃金 1811.21

白銀 24.01

白金 1003.56

鈀金 2469.73

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

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