【時報-台北電】美股昨夜由科技股帶頭衝鋒，蘋果、標普500指數、那指皆改寫新高，僅道指收跌，今早美股期指漲多跌少，日韓股市也漲跌不一，日股跌、韓股漲。台股周一在外資擴大買超212億元助攻下，終場大漲186點、拿下季線，台積電也收復600關，惟今早多頭疲態顯露，三大期指首先全面開低，9月台指期開盤下跌59點，為17276點，隨後大盤開低11.91點、為17384.61點。在電子權值軍團多數休憩，昨日強勢的金融股也漲跌不一之下，季線警鈴大作。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在604元、矽力-KY(6415)開低為3,940元、大立光(3008)開高在2,615元、鴻海(2317)開低為108.5元、聯發科(2454)開高在917元後翻黑、聯電(2303)開低為62.3元。

美Fed主席鮑爾放鴿效應持續，美股周一由科技股帶隊續攻，四大指數僅道指收黑、其餘皆揚，收盤道指跌55.96點，或0.16%，收35,399.84點；標普500指數漲19.42點，或0.43%，收4,528.79點；那指漲136.39點，或0.90%，收15,265.89點；費半指數漲9.99點，或0.29%，收3,446.44點。個股方面，蘋果勁揚3.04%創新高、Globalstar狂飆64.34%、Paypal漲3.64%、臉書漲2.15%、亞馬遜漲2.15%、美國運通跌2.6%、波音跌1.8%、萊迪思半導體漲2.58%、美光跌1.14%、Zoom跌11%；台積電ADR漲0.42%、日月光ADR漲0.65%、聯電ADR漲0.53%、中華電信ADR漲0.83%。

台股周一受惠外資再擴大買超212億元，推升台積電重返600關，帶動電金傳攜手同漲，大盤季線到手，收高186.59點、為17396.52點，但總成交值續縮至2694.86億元。籌碼面，外資買超212.33億元，投信買超8.19億元，自營商買超19.13億元，三大法人買超239.65億元。

台股30日又現價量背離，終場成交量僅2,749億元，創3月中旬以來新低，惟大盤仍大漲186點，分析師指出，台股近日雖上漲，但量能明顯未跟上，台股的上攻仍需電子股真正成功地接棒，並配合成交量的增溫，短期恐呈震盪整理。分析師表示，在美國聯準會主席鮑爾發表偏鴿派談話後，市場對量化寬鬆退場，暫以利空出盡解讀，進入9月後，月底投信作帳、蘋果秋季發表等題材待發動，可以樂觀看待台股盤勢，惟MSCI今日盤後將調降台股權重，宜留意尾盤賣壓波動大。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意