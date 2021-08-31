【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數213.09點，漲0.01點；總計300家漲、148家跌、107家持平；委買821019張、委賣303949張；總成交值4.44億元。

(時報資訊)

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