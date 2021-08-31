【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17384.61點，跌11.91點；總計328家漲、240家跌、205家持平；委買3968552張、委賣1910005張；總成交值29.28億元。

(時報資訊)

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