時報-商情早報

1.美元走高，拖累周一紐約期金回落。

2.西德州原油上漲0.44美元，每桶為69.28美元。

3.NYMEX：10月輕質原油漲0.47美元，每桶為69.21美元。

4.NYCE：10月棉花跌0.66美分，每磅為95.61美分。

5.CBOT：9月黃豆粉跌6.60美元，每公噸為347.60美元。

6.08/30TRJ-CRB上漲0.34，為219.52。

7.08/30英國夏季銀行假日，海運運費指數休市。

8.LME：08/30英國夏季銀行日休市一日。

9.08/30SICOM天然橡膠9月期貨RSS3上漲1.50美分。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)30日收盤均價2.78美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走高，拖累周一紐約期金回落；因美元走高，增加黃金持貨成本，加上前一交易日收近4周高點，引發部份投資人獲利了結，故使期金價格回落，但仍守住1800美元；周一(8/30)收盤報價，12月黃金跌7.3美元，報每盎司1812.2美元，9月白銀跌0.05美元，10月白金跌4.4美元，9月鈀金漲71美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-適逢英國夏季銀行日，周一LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，投資者保持謹慎，靜待美國聯邦儲備理事會(FED)會議，預料會議後將會公佈全球最大經濟體的貨幣政策走向，另外，美元下跌近2周低點，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致上周五(5/28)LME銅價上漲。終場上周五(8/27)指標期銅上漲110.5美元；期錫上漲250美元；期鎳上漲239美元；期鋅持平；期鋁上漲30美元；期鉛上漲3美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-產量受阻，周一歐美原油期貨連2揚；受颶風艾達的影響，造成美國墨西哥灣沿岸的鑽井平台與煉油廠被迫關閉，估計約有超過170萬桶/日的石油暫停生產，復工時間存不確定性；此外，颶風也造成路易斯安那州約100萬戶面臨停電困境，促使終場國際油價連續2個交易日上揚；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.47美元，漲幅0.7%，報69.21美元/桶；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.71美元，漲幅1%，報73.41美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-適逢英國夏季銀行假日，周一BDI指數休市；綜觀一周乾散貨運市場走勢，波羅的海乾散貨BDI指數，多呈上漲力道強勁的態勢，主要是因中國海港出現嚴重擁堵，加上大宗商品需求整體反彈所致，使得BDI指數於8/23收盤4147點，一路上暢旺至8/27收盤4235點；上周五(8/27)收盤價，BDI指數上漲40點，收4235點，漲幅1%；BCI指數上漲119點，收6162點，漲幅2%；BPI指數下跌37點，收作3874點，跌幅1%；BSI指數上漲33點，收作3470點，漲幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-中國需求趨緩，周一亞洲天然橡膠期貨續跌，其中大阪橡膠連4個交易日收低，市場持續受中國經濟增長放緩影響，因7 月份工業企業的收益連續第五個月放緩，令期棉持續承壓進一步下跌，其中大阪OSE交易所指標2期貨跌0.2%，報每公斤206.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌0.8%，報每公斤185.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.2%，收於每噸12900元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨全收黑，因美國農場帶的有利降雨以及近期收成壓力，推低了芝加哥穀物期價，不過在全球供應緊張且中國需求強勁的情況下，另外，交易商評估了颶風艾達對美國農作物出口恐造成的干擾，終場9月大豆跌54.5美分，報1304.75美分， 9月玉米跌17.75美分，報540.25美分，9月小麥跌9.75美分，報708.75美分。 (倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供給減少擔憂緩減，周一紐約棉花期貨收低；由於艾達颶風減弱為熱帶風暴，投資人對棉花產區作物受損的擔憂大幅降低，將不會對中南部和東南部的作物造成損害，期棉應聲下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.7%，報每磅95.61美分，12月棉花期貨跌0.6%，收盤每磅94.23美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，市場動能表現疲弱，問價動作零星，買家仍以觀望保守態度應對，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.12%，報4.169美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.76%，報2.859美元；快閃記憶體部份，整體需求稍顯停滯，買賣雙方動作皆不積極，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.28%，報價為2.478美元；32Gb MLC持平，報價為2.061美元。(呂方維整理)

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