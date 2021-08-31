小編今天(31日)精選5件不可不知的國內外財經大事。自從台積電向客戶告知全製程晶圓代工費用將調漲後，包括摩根大通、瑞信等外資都給予正面評價，看好台積電可化解市場對毛利率的擔憂，並有助資金將目光轉回台積電成長性，凱基投顧亦將推測合理股價升為830元。

【1】漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元

台積電啟動全製程漲價，外資聚焦財務面挹注效應，匯豐證券所做財務情境分析顯示，台積電2022年最樂觀情況每股純益將超過32元，年增45％，更較2020年的19.97元，足足超出六成以上，同時不排除毛利率有挑戰55％機會，因此給予「買進」投資評等，推測合理股價710元。

【2】MSCI今盤後生效 防爆量甩尾

指數編纂公司明晟（MSCI）季度調整於今（31）日盤後生效，除三大指數對台股二降一持平，個股權重調升最多的成分股為富邦媒、權重為0.22％，權重調降最多的成分股為臺企銀、權重為0.16％。投資專家提醒，因MSCI尾盤常因被動式基金做持股調整，宜提防爆量甩尾。

【3】Starlink來台 概念股起飛

Starlink來了，中華電信董事長謝繼茂證實，「中華電信會馬上與Starlink合作」，且時間點很可能就落在2022年，受此利多帶動，台揚帶頭衝，星鏈概念股熠熠生輝。

【4】PCB銅箔吃緊 H2一路旺

儘管大環境仍有疫情、缺料、需求調整等雜音干擾，但傳統旺季的到來，依舊推動PCB需求升溫，跟隨PCB客戶出貨走強，上游原物料供應商業績受惠，其中又以銅箔、銅箔基板（CCL）的表現更為亮眼。

【5】英飛凌示警 晶片缺到明年

德國半導體製造商英飛凌（Infineon）警告，馬來西亞疫情嚴峻將使晶片短缺問題延續到2022年，因為眼前晶片需求持續飆漲但產能依舊偏低。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意