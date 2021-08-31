【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210830)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

晶宏(3141) 友達(2409) 臺企銀(2834) 技嘉(2376)

新興(2605) 益航(2601) 正隆(1904) 萬潤(6187) 聚和(6509)

2.連續賣超四日的股票：

可成(2474) 興富發(2542) 彩晶(6116) 緯創(3231)

新麥(1580) 系統電(5309) 高端疫苗(6547)

3.連續賣超三日的股票：

上海商銀(5876) 金居(8358) 鈊象(3293) 凌通(4952)

神盾(6462) 振曜(6143) 美時(1795) 新纖(1409) 裕民(2606) 智原(3035) 偉詮電(2436) 東洋(4105) 敦泰(3545)

和鑫(3049) 光聯(5315) 光洋科(1785) 先進光(3362)

信昌電(6173) 加百裕(3323) 驊訊(6237)

4.連續賣超二日的股票：

和碩(4938) 漢磊(3707) 台聚(1304) 燁輝(2023) 茂迪(6244)

聯合再生(3576) 榮成(1909) 至上(8112) 精星(8183)

建榮(5340) 信音(6126) 良維(6290) 元太(8069) 億光(2393) 久元(6261) 國碩(2406) 九豪(6127) 奇鋐(3017) 菱光(8249) 健和興(3003) 冠軍(1806)

5.轉買為賣的股票：

宏碁(2353) 潤泰新(9945) 亞泥(1102) 佳世達(2352)

群創(3481) 日月光投控(3711) 建錩(5014) 正德(2641)

光頡(3624) 揚明光(3504) 中航(2612) 台達化(1309)

第一銅(2009) 台中銀(2812) 康和證(6016) 金寶(2312)

宏捷科(8086) 大同(2371) 裕隆(2201) 智冠(5478)

國喬(1312) 亞聚(1308) 長榮(2603) 華航(2610) 榮運(2607)

四維航(5608) 東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)

中鴻(2014) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 台肥(1722)

原相(3227) 世界(5347) 榮剛(5009) 威剛(3260) 欣銓(3264) 立凱-KY(5227) 南帝(2108) 力旺(3529) 國統(8936)

牧東(4950) 富喬(1815) 德宏(5475) 南電(8046)

台達電(2308) 耀勝(3207) 僑威(3078) 廣運(6125)

國巨(2327) 華新科(2492) 安碁(6174) 加高(8182)

台康生技(6589) 春源(2010) 合一(4743) 天鈺(4961)

6.賣超前20名：

電子股：

友達(2409) 群創(3481) 華通(2313) 欣銓(3264) 彩晶(6116)

元太(8069) 智原(3035) 技嘉(2376) 世界(5347)

揚明光(3504) 金寶(2312)

傳產股：

長榮(2603) 大同(2371) 大成鋼(2027) 華航(2610)

四維航(5608) 正新(2105) 新纖(1409) 中鴻(2014)

東森(2614)

(時報資訊)

#賣超 #友達 #群創 #長榮

個股觀測

優良
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