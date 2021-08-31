【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210830)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
晶宏(3141) 友達(2409) 臺企銀(2834) 技嘉(2376)
新興(2605) 益航(2601) 正隆(1904) 萬潤(6187) 聚和(6509)
2.連續賣超四日的股票：
可成(2474) 興富發(2542) 彩晶(6116) 緯創(3231)
新麥(1580) 系統電(5309) 高端疫苗(6547)
3.連續賣超三日的股票：
上海商銀(5876) 金居(8358) 鈊象(3293) 凌通(4952)
神盾(6462) 振曜(6143) 美時(1795) 新纖(1409) 裕民(2606) 智原(3035) 偉詮電(2436) 東洋(4105) 敦泰(3545)
和鑫(3049) 光聯(5315) 光洋科(1785) 先進光(3362)
信昌電(6173) 加百裕(3323) 驊訊(6237)
4.連續賣超二日的股票：
和碩(4938) 漢磊(3707) 台聚(1304) 燁輝(2023) 茂迪(6244)
聯合再生(3576) 榮成(1909) 至上(8112) 精星(8183)
建榮(5340) 信音(6126) 良維(6290) 元太(8069) 億光(2393) 久元(6261) 國碩(2406) 九豪(6127) 奇鋐(3017) 菱光(8249) 健和興(3003) 冠軍(1806)
5.轉買為賣的股票：
宏碁(2353) 潤泰新(9945) 亞泥(1102) 佳世達(2352)
群創(3481) 日月光投控(3711) 建錩(5014) 正德(2641)
光頡(3624) 揚明光(3504) 中航(2612) 台達化(1309)
第一銅(2009) 台中銀(2812) 康和證(6016) 金寶(2312)
宏捷科(8086) 大同(2371) 裕隆(2201) 智冠(5478)
國喬(1312) 亞聚(1308) 長榮(2603) 華航(2610) 榮運(2607)
四維航(5608) 東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)
中鴻(2014) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 台肥(1722)
原相(3227) 世界(5347) 榮剛(5009) 威剛(3260) 欣銓(3264) 立凱-KY(5227) 南帝(2108) 力旺(3529) 國統(8936)
牧東(4950) 富喬(1815) 德宏(5475) 南電(8046)
台達電(2308) 耀勝(3207) 僑威(3078) 廣運(6125)
國巨(2327) 華新科(2492) 安碁(6174) 加高(8182)
台康生技(6589) 春源(2010) 合一(4743) 天鈺(4961)
6.賣超前20名：
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 華通(2313) 欣銓(3264) 彩晶(6116)
元太(8069) 智原(3035) 技嘉(2376) 世界(5347)
揚明光(3504) 金寶(2312)
傳產股：
長榮(2603) 大同(2371) 大成鋼(2027) 華航(2610)
四維航(5608) 正新(2105) 新纖(1409) 中鴻(2014)
東森(2614)
(時報資訊)