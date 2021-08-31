【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210830)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 中華電(2412) 國泰金(2882) 中信金(2891)
東捷(8064) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 新光金(2888)
永豐金(2890) 玉山金(2884) 中壽(2823) 遠傳(4904)
旺宏(2337) 愛之味(1217) 國光生(4142) 力麒(5512)
浩鼎(4174) 廣明(6188)
2.連續買超四日的股票：
聯電(2303) 晟德(4123) 宜特(3289) 豐興(2015) 群聯(8299)
錦明(3230) 中環(2323) 晶焱(6411)
3.連續買超三日的股票：
富邦金(2881) 中鋼(2002) 京城銀(2809) 日盛金(5820)
仁寶(2324) 英業達(2356) 華夏(1305) 聯成(1313)
炎洲(4306) 中纖(1718) 穩懋(3105) 燦坤(2430) 旺矽(6223) 台半(5425) 盛弘(8403) 長科*(6548)
4.連續買超二日的股票：
鴻海(2317) 元大金(2885) 南亞(1303) 台泥(1101)
台灣高鐵(2633) 大國鋼(8415) 昇陽半導體(8028)
高技(5439) 欣陸(3703) 福邦證(6026) 創惟(6104)
合庫金(5880) 開發金(2883) 彰銀(2801) 兆豐金(2886)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 群益證(6005) 宏遠證(6015)
廣達(2382) 力成(6239) 瑞軒(2489) 華新(1605)
聯發科(2454) 台塑(1301) 台化(1326) 福懋(1434)
遠東新(1402) 南紡(1440) 陽明(2609) 長榮航(2618)
台船(2208) 慧洋-KY(2637) 冠德(2520) 中工(2515)
類比科(3438) 晶豪科(3006) 鈺創(5351) 伍豐(8076)
台玻(1802) 矽統(2363) 盛群(6202) 環球晶(6488)
譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 單井(3490) 金像電(2368)
凱崴(5498) 禾昌(6158) 萬泰科(6190) 光寶科(2301)
立敦(6175) 禾瑞亞(3556)
5.轉賣為買的股票：
宏達電(2498) 統振(6170) 大江(8436) 中美實(4702)
聯詠(3034) 和桐(1714) 方土昶(6265) 景碩(3189)
基泰(2538) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443)
義隆(2458) 南亞科(2408) 南茂(8150) 華邦電(2344)
菱生(2369) 定穎(6251) 華泰(2329) 光罩(2338) 華東(8110) 台燿(6274) 競國(6108) 中探針(6217) 宣德(5457)
飛宏(2457) 鉅祥(2476) 福華(8085) 光磊(2340) 宏齊(6168)
台嘉碩(3221) 強茂(2481) 朋程(8255) 普誠(6129)
運錩(2069) 燁興(2007)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 國泰金(2882) 中信金(2891) 開發金(2883)
元大金(2885) 玉山金(2884) 兆豐金(2886) 華南金(2880)
中壽(2823) 第一金(2892) 彰銀(2801) 合庫金(5880)
永豐金(2890)
電子股：
聯電(2303) 台積電(2330) 華邦電(2344) 中華電(2412)
旺宏(2337)
傳產股：
中鋼(2002) 陽明(2609)
(時報資訊)