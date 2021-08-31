自去年3月疫情爆發觸底以來，美國股市由科技股領漲，3大指數一路高歌猛進屢創新高，今年上半年能源類股也受惠油價上升，迎來一波漲勢，然如今Delta疫情肆虐，市場將資金轉投公共事業、醫療保健等類股，但專家卻大感不妙，表示當這些類股上漲之際，意味著投資人開始在為經濟成長趨緩和大盤指數回落做準備。

《華爾街日報》報導，公共事業和醫療保健類股為本季度中，標普500指數表現最亮眼的類股，分別上漲7.8%和6.6%，高於標普500指數同期4.9%的漲幅。

這些類股的輪動引發市場關注，因為只有在經濟前景轉淡之際，資金才會湧進這些類股，相較旅遊、購買家用產品等支出，看醫生、水電等這些民生用品不會有太大的向下趨勢。

因此市場擔憂，這些「防禦股」的領漲，恐將是股市修正的前奏；值得一提的是，此前變種病毒的蔓延也讓一些知名投行對經濟前景感到擔憂，高盛將美國第三季的經濟成長預期從9%大幅下修至5.5%，原因是消費者支出受到疫情再起拖累。

美國7月零售銷售數據月減1.1%，降幅遠超市場預估的0.3%，此外，密西根大學數據顯示，8月消費者信心指數跌至2011年以來的新低。

愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）表示，當這些類股的表現越來越好時，這就代表市場開始為經濟成長放緩，或是大盤指數大幅修正做準備。

(時報資訊)