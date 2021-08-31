時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.漲價效應超預期，台積電明年EPS上看32元。(工商時報)
2.外資回頭，台幣勁揚1.15角。(工商時報)
3.金積雙箭頭，台股登季線。(工商時報)
4.MSCI今盤後生效，防爆量甩尾。(工商時報)
5.9月7日防疫警戒續鬆綁、不降級。(工商時報)
6.塔利班承諾持有效文件者，8月31日後仍可離境、但拒設安全區。(中國時報)
7.Fed鮑爾唱鴿，台股外資掃貨。(經濟日報)
8.紅鏈出包，牽動蘋果表供貨。(經濟日報)
9.台積電升級矽光子先進封裝戰力，鎖定頂規資料中心市場。(電子時報)
10.晶片漲價大潮來襲，載板廠沖上浪頭獲利飆升。(電子時報)
大陸頭條：
1.國家出手！防止未成年人沉迷網路遊戲。(新浪財經網)
2.股王茅台宣布換帥，丁雄軍將出任。(新浪財經網)
3.高景氣賽道龍頭股放量拉升，A股日成交額創今年以來新高。(上海證券報)
4.習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議。(經濟參考報)
5.易會滿：「五個更加」推進新時代基金業高質量發展。(經濟參考報)
國際頭條：
1.結束20年戰爭，美國完成阿富汗撤軍。﹙路透社﹚
2.歐盟將美國從新冠疫情安全國家名單中剔除。﹙路透社﹚
3.美國Delta疫情急升，麥當勞等公司考慮關閉內用餐區。﹙路透社﹚
4.台海緊張局勢加劇，日本開始為潛在衝突做準備。(華爾街日報)
5.最後一批美軍撤離阿富汗，結束美國史上最長戰爭。(華爾街日報)
6.周一標普500指數和那斯達克指數再創新高。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
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