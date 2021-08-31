【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.813元兌一美元收市，升值1.15角，成交值為8.39億美元。

2.集中市場30日融資增為2699.96億元，融券增為487338張。

3.集中市場30日自營商買超19.13億元，投信買超8.25億元，外資買超212.48億元。

4.台積電啟動全製程漲價，外資聚焦財務面挹注效應，匯豐證券所做財務情境分析顯示，台積電2022年最樂觀情況每股純益將超過32元，年增45％，更較2020年的19.97元，足足超出六成以上，同時不排除毛利率有挑戰55％機會，因此給予「買進」投資評等，推測合理股價710元。

5.中鋼董事長翁朝棟30日在股東會上表示，中國大陸下半年在因應冬季奧運與環保減產政策下，必須力行減產粗鋼6,100萬公噸，預期市場需求暢旺，且現在國際鐵礦價格每公噸反彈回升到150美元、煤礦漲到240美元的高檔左右，鋼價有撐，樂觀期待第四季旺季來臨，鋼市「月」來愈旺。

6.為了提升人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）運算效能，小晶片（chiplet）的異質晶片設計已成為半導體市場新顯學。隨著AI及HPC處理器全面導入小晶片設計，同步引爆3D先進封裝龐大商機，IC設計服務廠創意與台積電合作，陸續完成CoWoS及SoIC等台積電3DFabric先進封裝平台認證及設計案開展，已掌握網路巨擘及系統大廠委託設計（NRE）訂單。

7.臻鼎-KY上半年營收569.61億、年增29.5％，創歷年同期新高，營業毛利95.88億，毛利率16.83％，較去年同期減少0.84個百分點，稅後淨利24.89億，歸屬母公司淨利為17.07億，稅後每股盈餘2.63元，歸屬母公司每股盈餘為1.81元。

8.驊訊在晶片產能供給全面吃緊效應下，訂單已經一路滿到年底。法人預期，驊訊下半年有望持續受惠漲價趨勢，推動全年獲利倍數成長並改寫新高，且2022年上半年價格有望續漲，驊訊營運將可望再締新猷。

9.群電第二季稅後獲利6.6億元，繼續維持在相對高點，EPS為1.68元，群電評估，缺料在第四季將舒緩不少。法人認為，群電第三季營收、本業獲利都有機會挑戰歷史新高，下半年獲利將優於上半年。

10.神腦國際財務長廖健淇表示，6、7月受到疫情嚴峻影響，神腦實體門市來客數減少，但從8月開始，申裝5G門號數量有愈來愈多現象。看好年底時，部分行動電話用戶的年約即將到期，將帶動新一波換機潮，加上9月蘋果新款iPhone手機及三星摺疊機即將上市，預期5G申裝門號量相對樂觀，申辦高資費5G的用戶將明顯增加。

(時報資訊)