【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.外資回頭，新台幣30日以27.813元的逾三周新高價收盤，單日升值1.15角，創一個半月單日最大升幅，總成交量11.56億美元。銀行外匯主管指出，近期股匯連動情勢明顯，如果台股可順利站回萬八，新台幣可望維持27元價位、不會貶回28字頭。

2.全國二級警戒將於9月6日到期，中央疫疫情指揮官陳時中30日表示，9月7日之後沒有降級打算，但正評估開放運動場所淋浴、增加七成以下雙鐵運量等鬆綁措施，其中交通部擬針對雙鐵對號列車限制發售座位提升至八成。

3.世界各國自5月起開放為12歲以上青少年施打疫苗，由於BNT疫苗即將進入台灣，中央流行疫情指揮中心已宣布國內新冠疫苗接種年齡將開放至12～18歲學生接種，因應接種疫苗年齡層下調，各產險疫苗險承保年齡未來也將跟著下調。

4.指數編纂公司明晟（MSCI）季度調整於今（31）日盤後生效，除三大指數對台股二降一持平，個股權重調升最多的成分股為富邦媒、權重為0.22％，權重調降最多的成分股為臺企銀、權重為0.16％。投資專家提醒，因MSCI尾盤常因被動式基金做持股調整，宜提防爆量甩尾。

5.不銹鋼板類龍頭廠燁聯與不銹鋼盤元龍頭廠華新麗華30日雙雙開出9月盤價，其中燁聯內銷價格全面平盤，終止四連漲，外銷價格每公噸調漲80～180美元；華新內銷價每公噸調漲新台幣3,000元，外銷價則每公噸調漲120～150美元。

6.8月機車銷售市場不甩農曆鬼月干擾，在光陽、三陽、台灣山葉等三大廠針對入門款125cc機車大舉促銷下，催出因疫情暫緩延後的買氣，料將激化全月機車銷量繳出6.5萬～7萬輛，優於預期的成績，也為9月起跑的開學季銷售大戰提前點燃戰火。

7.桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程選擇性招標30日進行決標，由東元電機、士林電機與百總工程籌組團隊共同奪標，這項機電工程標案預算約127億元，預計10月開工，象徵桃機三航廈全面啟動，2026年全部完工啟用。

8.台新人壽23日掛上新招牌後，台新金控股價一路飆高，與大盤同步連六紅，且累計六個交易日台新金股價漲幅高達15.98％，30日收在19.6元的逾14年半新高，遠高於大盤指數同期間累計上漲2.7％，法人認為，後續行情再創高點可期。

9.連鎖餐飲業者八方雲集30日起以每股155元承銷價辦理公開申購，將成為下半年首檔轉上市股，以興櫃30日收盤均價181.72元計算，每位中籤戶隱含近兩成的潛在報酬，公司擬於9月9日掛牌，有望7擠下豆府成為新代餐飲股后。

(時報資訊)