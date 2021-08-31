【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周一收盤，道瓊工業平均指數下跌55.96點或0.16%，為35,399.84點。標普500指數上漲19.42點或0.43%，為4,528.79點。那斯達克綜合指數上漲136.39點或0.9%，為15,265.89點。標普500指數和那斯達克指數再創新高。

2.供給受限，鋁價飆近十年新高。歐美買家競相採購用於生產飲料罐、飛機與建材的鋁，但該工業金屬供給集中於亞洲、供應因貨櫃短缺與運送延誤遭到打亂，導致鋁價飆漲、觸及十年新高。

3.OPEC＋本周例會，估按兵不動。產油國聯盟（OPEC＋）本周三召開會議，科威特油長表示，最近由於全球疫情升溫，油市需求有降溫之虞，不排除OPEC＋重新檢討7月進行增產的決議，不過市場分析師認為，周三議會OPEC＋將按兵不動，產油量估維持不變。

4.Fed釋縮減QE訊息，美債買氣仍熱。儘管聯準會（Fed）表示將在年底前縮減購債規模，但投資人仍持續買進美債，沒有出現外界預期的拋售潮，美國債息從3月底高點持續往下跌，反映全球投資人對美債需求依舊強健。

5.颶風艾達撲美，估對經濟影響溫和。今年第一個襲擊美國的颶風艾達，周日（29日）已從墨西哥灣登陸路易斯安那州。它被視為是繼2005年卡崔娜之後，最具破壞力的颶風。經濟學家認為，艾達雖然勢必對美國能源、石化與貨運業造成衝擊，但只要損失預估不至於遽增與煉油廠關閉時間不會延長，預料對美經濟影響仍屬溫和。

6.旺季到，全球空運載量逼近90％。隨著貨運旺季的到來，加上全球供應鏈受阻、貨運轉空運的產品激增，推升全球空運的運載量已經逼近90％。目前國際主要機場均面臨倉儲設備不足與貨物裝卸人員短缺的困境。部分航空業者為了避開這些問題，特地擴增其他航線飛往俄亥俄州哥倫布與佛州坦帕等城市。還有一些航空公司則是將客機重新改裝，方便運送貨物。

7.英飛凌示警，晶片缺到明年。德國半導體製造商英飛凌（Infineon）警告，馬來西亞疫情嚴峻將使晶片短缺問題延續到2022年，因為眼前晶片需求持續飆漲但產能依舊偏低。

8.前十大晶片商今年設備投資將增30％。《日經新聞》報導，自家擁有工廠的全球主要10大半導體企業，今年度設備投資額將年增30％，達到12兆日圓。其中，英特爾、台積電、三星電子投資額分別達2至3兆日圓，三家企業佔整體投資額比重，已佔前10大廠商 總投資額的70％。

9.運輸、原物料成本飆漲，風機製造廠陷獲利低落困境。全球綠能風潮正盛，市場需求來到史上最強，但受到原物料成本飆漲、運輸難度增加與美國補貼前景的不確定性夾擊，風機製造大廠普遍面臨獲利低落的困境。

10.加密通貨業壯大，監管壓力增。加密通貨產業日益壯大，連帶助長交易冒險行為，此現象已引起全球各國注意並加強管制，希望趕上該產業成長速度。但業界專家表示，儘管各國監管機構已祭出史上最嚴格規範，但中國、美國與歐洲等主要國家間的作法差異極大、該產業迄今配合程度有限。

11.最後一天，美軍撤離倒數。美軍8月31日完全撤出阿富汗的期限，進入最後倒數。喀布爾國際機場昨晨一度傳出遭火箭彈攻擊，導致緊張情勢又升高，所幸火箭彈被美軍防空系統成功攔截。美軍已從機場的數區撤離，塔利班稱很快便會完全控制機場。塔利班拒絕法國所提在喀布爾設立「安全區」的要求，但已向100個國家承諾，持有效文件的人士在今（31）日後仍可繼續撤離。

(時報資訊)