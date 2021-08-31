【時報-台北電】台指期週一上漲163點至17335點。價差方面，台指期逆價差擴至-61.52點，電子期逆價差擴至-3.58點，金融期逆價差擴至-8.47點。現貨部分，三大法人買超239.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加907口至-9405口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1727口至-19298口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加283口至-11647口。

上週五聯準會主席鮑爾於全球央行年會演說，表示今年可能開始縮減購債，但強調不等於升息訊號，安撫市場對縮減購債計畫時間表的疑慮，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲0.69%，標普500上漲0.88%，那指上漲1.23%，費半上漲1.96%。台股週一開高走高，電子及金融股權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1.08%，收週一最高17396.52點，收復季線，但成交量縮，其中台積電及聯電受惠於晶圓代工漲價的消息，都上漲逾1%，分別收605元及62.8元，而金融股是資金追逐熱門，台新金大漲逾6%，新光金、國泰金也上漲逾3%，整體來看，台股近日雖上漲，但量能明顯未跟上，而MSCI調降台股權重週二收盤後生效，未來台股若要持續上攻，仍需要電子股真正成功的接棒，並配合成交量的增溫，短期恐呈震盪整理。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17400點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.34。VIX指數下跌0.47至19.46。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。(永豐期貨提供)

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