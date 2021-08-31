【時報記者莊丙農台北報導】桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程(TP6B標)決標，由東元(1504)團隊以127億元得標。董事長邱純枝表示，東元團隊依據「智慧化機場全方位整合方案」構想，將全球最新技術的機場設施自動化管理系統設備，運用於工程當中，能針對能源、水資源、廢棄物、健康服務、舒適服務等系統設施與設備，進行即時回饋、分析與控制，為國人打造最先進的機場營運品質。

東元目前已承攬桃園國際機場第三航站「能源中心」及「變電站」工程，這次與士電(1503)及百總工程組成團隊，再次拿下三航廈的「機電工程」標案，兩個關聯案件囊括了第三航廈建物運作的能源與動力系統，同為東元所承攬，將有利於兩工程案介面整合與測試，對機場營運維護更加便利。

東元指出，包括空調設備、高效率馬達、配電盤、電力匯流排等東元生產的設備，都將會運用於該項工程案中，也於評選過程中，評選為最有利廠商。東元團隊得標範圍為主體航廈及南北兩側登機廊廳機電工程，預計於2021年10月開工，2026年完工啟用。而東元於2019年與偉銓營造共組團隊，以62億元得標的能源中心與變電站工程案，可說是第三航廈心臟，也會使用東元所生產的相關設備產品，使日後維運更加便利。

東元今年將事業體改組為「機電系統暨自動化」、「空調暨智慧生活」、「智慧能源」三大事業群，其中，智慧能源事業群具有豐富的機電工程施工經驗，智慧能源事業群總經理張松鑌表示，桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程，是智慧能源事業群改組之後第一個得標的重大工程案件，預估今年有機會取得離岸風場陸上變電站工程和IDC機房(網際網路數據中心)等案件，年營收成長約30.1％，可望為公司營收成長挹注可觀動能。

(時報資訊)

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