中華郵政瑞芳郵局一名張姓女業務員曾被視為「金牌業務員」，竟私下承諾保戶，以預扣利息方式，向保戶一次收取全部保費，再代替繳給公司，收受6億多元保險金，但因投資失利，無力支付客戶保費，曝光犯行，遭判10年有期徒刑，民事部分近日審結，法院判張女應再賠郵政公司1億4344萬多元。

判決指出，2010年起，張女為爭取銷售郵政簡易壽險業績，明知保險費無法以躉繳方式繳納，但為賺取業績，私下承諾客戶，可以滿期保險金預扣年息4％躉繳保費，期滿後仍可領回全額保險金，吸引許多民眾投保。

張女6年間招攬887件郵政簡易壽險，被封為金牌業務員，收受6億2427萬8615元保險費，錢卻存入自己或家人、親戚的帳戶內，讓中華郵政公司損失2億6505萬1104元。後張女投資失利，欠下大筆債務才東窗事發，刑事部分遭基隆地院判10年有期徒刑。郵局因損失數億元，向張女提告求償。

基隆地院審理時，張女辯稱，郵政2013年知道有侵權行為，卻遲於2017年才提訴訟，損害賠償請求權已罹於時效期間而消滅，她指出，若尚有請求權，應扣除前年郵局求償5千萬、自行繳回的4千900多萬，以及對她財產強制執行829萬多元，請求金額應為1億4344萬多元。

法官認為，2013年、2016年間雖有保戶向瑞芳郵局客訴，但郵局營業管理科未重視並上報查明，直到2017年6月深入調查，才移送到司法機關，因此，無從起算時效期，但認同張女提起扣除確定執行名義款項說詞，最終判定求償金為1億4344萬多元。

(時報資訊)