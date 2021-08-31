台新金控啟動處置彰銀持股，重回外資加碼懷抱，本月23日掛上台新人壽招牌後，股價一路走高，不只與大盤同步連六紅，累計6個交易日漲幅高達15.98％，居金控類股之首，昨日收盤價19.6元，創下14年半新高價。

外資近日重押金融股，助攻台股反彈，昨日外資買超前10名中，第一名是新光金4.2萬張、第四名是國泰金1.9萬張、第七名是中信金1.5萬張、第八名是開發金是1.2萬張，前10名買超個股中有4支金融股，推升權植不少。

台新金雖不在榜上，不過外資已6個交易日連續買超4.8萬張，持股比26.54％，激勵台新金近日股價走揚，累積6個交易日上漲2.7元、漲幅高達15.98％，對比同樣連續6個交易日上漲的富邦金、中信金，漲幅更為顯著。

台新金在6月3日獲金管會許可併購保德信人壽後，依條件開始出脫彰銀持股，第一批2億股在當月10日於集中市場出售，所得價金用以支應併購保德信人壽部分交割款，跨出解決彰銀案的重要一步，將分階段告別彰銀。

隨著台新與彰銀將分道揚鑣，兩家公司股價也出現變化，台新金上月16日收16.6元，彰銀收16.4元，首次黃金交叉，尤其8月台股下殺，台新金股價相對有撐，還隨這波大盤強勢反攻。

法人指出，台新金併購保德信人壽，尤其是更名掛牌「台新人壽」那刻，同時宣示拖了16年的彰銀案將可解決，這也意味台新金未來發展將不受彰銀干擾，不確定因素拿掉，外資也願給予正面評價，重新列入加碼名單。

法人認為，台新金處置彰銀持股後，手握資金可能超過300億元，如何運用相當關鍵，以目前台新金坐擁銀行、證券、人壽三引擎，但除銀行具一定規模，後兩者都還太小，有合適機會應再併購，股價有望反映後勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意