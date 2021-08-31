美國聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）先前有關通膨的飆漲，將是暫時性的，升息沒有急迫性的鴿派言論，讓美股大漲，美元走貶，台股昨日開高走高，終場上漲186.59點，以17396.52點作收，三大法人全數站在買方，其中外資買超212.33億元，元富投顧指出，美元也可望稍微轉弱，全球資金拉緊報的情況可以得到喘息，台股也可慢慢緩步攻堅。

亞洲股市昨日追隨美國股市漲勢。台股終場也上漲186.59點，三大法人全數站在買方，合計239.65億元。其中，外資大買金融股、晶圓雙雄，台積電開高走高，收在最高點605元，重回600元關卡。

值得關注的是，MSCI最新季度調整將在今日盤後生效，台股在本次調整中，在MSCI全球新興市場指數權重調降0.09個百分點，MSCI亞洲除日本指數權重調降0.16個百分點，MSCI全球市場指數權重持平。金管會則初估，外資將因此流出約新台幣60億元，影響不大。

台股拉出連六紅，外資擴大買超，加上月底出口商拋匯助陣，激勵新台幣勁升，昨盤中一度升破27.8元，最高價來到27.778元，終場升值1.16角、為1個半月單日最大升幅，並以27.813元作收，創近3周新高價。

牽動全球貨幣走勢的美元指數，則從8月下旬波段高點93.56回落，30日最低來到92.6，讓非美貨幣聯手反攻，主要亞幣昨日多數走升，新台幣更因出口商拋匯出籠，整體升勢強勁許多，與台股隔空呼應。

外匯交易員分析，先前Fed放話縮表，讓國際美元撿到槍，出現反彈行情，但在Fed主席鮑爾於傑克森洞央行總裁年會上，公開宣示不會急於升息，代表利空全數出盡，隨著金融市場警報暫時解除，預料新台幣應會續升。

(時報資訊)