花旗銀行將出售在台消金業務，目前進入實地查核階段，國內大小銀行為摸花旗的底，幾乎全都報名，猶如「觀光團」。不過以花旗出售澳洲的行情估算，台灣開價至少600億元，比許多中型國銀資本額都高，市場上有能力吃下花旗的「用一隻手都數得出來」，就算要吃也很吃力，讓整起出售案陷入膠著。

鬥熱鬧 查核像觀光團

花旗4月宣布出售包括台灣在內全球13個市場消金業務，消息一出震驚市場，由於花旗向來是外銀龍頭，又是獲利優等生，向國內銀行發出「報名」邀請時，各家趨之若鶩，想看看花旗究竟長什麼樣，幾乎都報名了。

出售進度目前進入實地查核，據已經看過的國銀主管透露，花旗也知道很多同業「就是來看熱鬧的」，所以提供的資料很有限，甚至以簡略形容，某種程度在保護業務機密，因為也知道出得起價買花旗的沒幾家。

花旗本月9日宣布，同意以12億澳幣把澳洲消費金融事業出售給澳洲國民銀行，以約246億台幣的「行情」為基準，投銀估算，台灣花旗消金規模是澳洲一倍以上，賣個600億元不為過，但這金額「其實很大」，與國內許多中型銀行的資本額相去不遠，門檻甚高。

投銀坦言，檯面上出得起價的，不外乎幾家大型金控，偏偏富邦金才併了日盛金、台新金也剛併保德信人壽，數來數去，就剩中信金與國泰金這兩家，「其他我想不到」，讓這樁買賣偏向買方市場，對花旗相對不利。

有能力有意願 再詳談

國銀主管分析，依目前市場共識，大概就是600億元，用昨日新台幣收盤價27.8元估算，賣價介於21～22億美元之間，但以花旗現階段提供給買家的資料，並沒有詳細資訊，先不論口袋夠不夠深，光要出價就不知怎麼出。

國銀主管直言，花旗因為規模太大，在買家有限的情況下，結束實地查核後，就會詢問各家意願，「有能力、有意願的再談」，屆時提供的資料應會比較詳細，在此之前，各銀行多是有興趣、沒動作，自然陷入膠著。

(時報資訊)

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