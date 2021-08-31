輸出入銀行日前舉辦之「搶攻非洲商機」金融支援暨投資稅務線上研討會，圓滿落幕，此次共有超過110位的企業及機關團體代表全程參加，並給予輸銀肯定的迴響。

輸出入銀行為引導廠商搶攻非洲商機，自108年2月起主辦史瓦帝尼的投資說明會，其後於109年12月起主辦兩場搶攻非洲商機系列研討會，先後針對史瓦帝尼、摩洛哥、奈及利亞、衣索比亞、肯亞、南非及迦納等七國進行深入探討。

此次研討會在輸出入銀行理事主席劉佩真的帶領下，進行評估後擇定北非的阿爾及利亞、中非的剛果民主共和國，以及東非外海島國模里西斯三國為研討的主題對象。

研討會由輸出入銀行總經理戴燈山主持，並由業務部經理王玉晴進行融資及輸出保險業務介紹，讓企業領略非洲商機的同時，瞭解可善用政府金融支援，取得資金並有效規避風險；另由資誠會計師劉欣萍進行主要稅種、稅率及投資獎勵措施介紹，幫助廠商為布局非洲預做準備。

非洲商機無限，台灣廠商早在非洲落地生根，此次更邀請到亞而特科技董事長王素英及剛果金夏沙台灣商會會長楊文裕分享開拓非洲市場的實戰經驗，透過國、台、英語併用，搭配親身且生動的案例說明與線上廠商互動、交換意見，相信透過此次接地氣的研討會，能協助我國廠商更全方位地瞭解非洲市場。

非洲擁有13億的人口，在疫情影響下2021年預估整體經濟成長率仍將達3.4％以上，且據IMF報告顯示，非洲經整體濟成長率已連續多年以逾5％的速度穩健成長，其富含農業與製造業發展及當地天然資源開發等商機，對於台灣的進／出口商、設廠投資及物流業者等，都是相對的藍海市場，值得瞭解與深耕。

劉佩真表示，輸銀積極配合政府政策拓展非洲市場，賡續辦理系列的非洲研討會，期強化台灣與非洲國家的連結，引導台灣廠商即早掌握暢旺的非洲商機。

(時報資訊)