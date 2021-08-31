為讓保戶更有感，產險業者在研發專利時紛聚焦在「理賠」項目。南山產險今年取得五項專利，其中三項跟理賠有關，分別是車險理賠自動派勤系統、車險理賠進度通知系統、車險理賠照會系統；富邦產險前八月則取得三項新型專利，包含「適於分派理賠案件的電子裝置」、「適於支付保險賠款的電子裝置」和「適於催款的電子裝置」等。此外，新光產險今年獲得兩項專利「自動理賠申請方法、系統」及「理賠審核裝置、理賠審核方法」；華南產險則在今年7月取得一項新型專利「保費試算與理賠報案系統」功能之一即是要加快理賠速度。

富邦產險表示，「適於分派理賠案件的電子裝置」、「適於支付保險賠款的電子裝置」和「適於催款的電子裝置」這三項皆為理賠方面的應用，主要即是要提升理賠作業效率，優化保戶理賠體驗。華南產險說，「保費試算與理賠報案系統」即是讓客戶透過網頁簡易問答，可獲知旅行綜合保險、住宅火險、住宅地震險、寵物險、車險等15項保險投保保費金額，且自動化客服流程、友善的操作介面及擬人化的互動，使客戶可透過多元管道（官網、eCover電子商務網、LINE及FB），即時解決問題。

至於明台產險今年獲專利的「智慧客服機器人」雖非關「理賠」，但可給客戶在投保時有較佳體驗。明台產險說，一般而言，客戶想購買保險商品時，常透過保險業務員或自行於線上購買，但遇到問題或需要幫助時，有時仍需等待業務員協助或客服回覆，而「智慧客服機器人」是24小時全天服務，透過友善的互動方式，結合光學字元辨識與AI機器人技術，互動過程中自動驗證資料，讓流程更加流暢有效率。

國泰產險今年取得兩項新型專利─「零事故煙流實驗室」及「零事故電氣模擬開關箱」則是具有損防功能，國泰產險說，「零事故煙流實驗室」是模擬火場致命濃煙的流動樣態，指導民眾如何正確求生、安全避難，宣導火場求生新觀念。

(時報資訊)