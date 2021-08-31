美股整體仍盤堅走強，波動原因來自於市場對於經濟復甦的延續性有所疑慮，因主要經濟指標多處於高檔，且下半年基期墊高，又變種病毒對經濟活動仍有一定程度影響。不過，從企業面來看，投信法人指出，在企業面好轉下，料目前股市評價有支撐，高盛上調年底標普500目標價至4,700點，上檔空間達6％。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美股在強勁的基本面及政策加持下，中長多行情不變，短線震盪拉回可逢低布局。在類股方面，看好拜登綠能政策受惠產業，如電動車、太陽能、風力發電、人造肉、智慧電網等環保類股。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，今年全球經貿活動重啟，景氣進入擴張階段，企業獲利成長可期。以標普500企業為例，預估今、明兩年每股盈餘將成長39％、10.8％，為股市多頭行情提供支撐動能。

未來操作上有三大主軸可留意：一是受惠企業資本支出擴張、下半年消費旺季的創新科技、消費性電子；二是具有低基期優勢的觀光旅遊、零售消費；三是政策加持的原物料、替代性能源等，都會有一番表現機會。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美國疫苗施打不間斷，隨著疫情獲得控制，逐步恢復到常態生活，美國景氣亦回歸基本面，經濟復甦力道強勁，尤其從美股頻頻創下新高亦可得到應證。

從被視為美國景氣風向球的美國聯準會，其最新利率決策會議內容，雖然維持利率不變，亦保持每月購債的寬鬆貨幣政策，但已釋出鷹派訊息，並將開始討論縮減購債規模，顯示美國經濟基本面支撐力道十足。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意